VIDEO | Pronto il programma "Ambiente" del candidato sindaco Pettinari: dieci punti per fare di Pescara una città "resiliente"

Parte dall'ambiente il programma del candidato sindaco Domenico Pettinari che ha visto il coinvolgimento di 60 esperti per essere redatto. Manca una piccola messa a punto per essere definito, ma strutturalmente è completo e si sviluppa in dieci punti utili a garantire un miglioramento della qualità della vita e fare della stagione dei “tagli indiscriminati”, sottolinea il candidato, “solo un lontano ricordo” tanto da prevedere la piantumazione di un albero per ogni nuovo abitante o di piantarne uno ogni 100 metri cubi di nuova edificazione o trasformazione edilizia. Un programma il suo in linea, rimarca con il Pte (Piano nazionale di transizione ecologico) e la politica comunitaria.

A presentarlo con lui è Caterina Artese, dottoressa in Scienze forestali e candidata al fianco di Pettinari. Si chiama “Pescara città resiliente” e il suo obiettivo, quello di “conservare e aumentare la biodiversità naturale migliorando il benessere dei cittadini” anche in relazione al fatto che “un ambiente sano è un ambiente che riduce le spese sanitarie e induce a stili di vita salutari”, sottolinea Artese, il candidato sindaco qualora eletto intende raggiungerlo non solo mettendo fine ai tagli e aumentando le piantumazioni di “alberi e non arbusti” specifica il programmo, ma anche ridando nuova vita alla strada parco dove è previsto il passaggio del filobus, istituendo una nuova riserva naturale regionale e cioè quella del fiume Saline anche in vista della nascita della nuova città metropolitana che vedrà la fusione con Montesilvano e Spoltore, ma anche realizzando la rete ecologica urbana e i corridoi ecologici.

Solo alcuni dei dieci temi in cui non mancano la volontà di ripristinare i collegamenti marittimi con le coste dei Blacani, la revisione e l'aggiornamento del Regolamento del verde con anche l'individuazione delle guardie ecologiche volontarie chiamate a verificarne il rispetto, l'attivazione del vivaio comunale dove riprodurre le specie vegetali endemiche, autoctone e rare facendone anche un polo didattico e di cultura e, non ultimi, ridare la balneabilità al fiume Pescara a ridurre il consumo di suolo prevedendo al massimo il 5 per cento di nuove costruzioni attraverso la riqualificazione di edifici già presenti nelle aree urbanizzate.

Punti questi ultimi, spiega Artese, in comune con quelli promosso dalla sindaca di Parigi Anne Hidalgo: città con cui ci sarà un gemellaggio, spiega, così come con altre città italiane che hanno attuato “best practice”. Un esempio, spiega, è quello di Milano che ha inserito sensori agli alberi che ne monitorano lo stato di saluto e le oscillazioni. Tutto nell'ottica della partecipazione pubblica alle scelte sul verde urbano con l'istituzione della “Consulta per il verde” prevista da quel regolamento comunale di tutela del verde urbano che si intende riprendere e aggiornare dato che è fermo al 2007.

Buone pratiche anche quando ci sono cantieri dato che tra le possibile “buone pratiche” previste c'è anche quella di introdurre nel Regolamento del verde l'esposizione sui cartelli dei lavori di tutti gli interventi (siano essi pubblici o privati) di messa in sede, potatura e abbattimento di alberi con la messa in evidenza dell'autorizzazione comunale.

“Sono molto orgoglioso – dichiara Pettinari – e il fatto che il primo punto su cui abbiamo lavorato è la tutela dell'ambiente dimostra la nostra grande attenzione sull'argomento. Vogliamo invertire la rotta dopo anni di politiche miopi calate dall'alto. Con noi ci sarà una politica di grande concertazione con persone di competenza a partire dalla volontà di non tagliare gli alberi come è stato fatto in modo indiscriminato. Questa stagione sarà un lontano ricordo. Di alberi ne pianteremo”, conclude rimarcando che il verde è ciò che garantisce “salute, benessere e vita ai cittadini”.

A entrare nel dettaglio del programma ambientale “Pescara città resiliente” del candidato sindaco è quindi Artese. L'obiettivo, in sintesi, è quello di fare di Pescara un modello di sviluppo sostenibile. Parlando dei corridoi verdi e la realizzazione della rete ecologica urbana sottolinea come “possiamo permettercela” dato che il territorio vanta due aree protette (la riserva naturale regionale 'Pineta dannunziana' e quella di 'Santa Filomena') cui si intende aggiungere quella del 'Fiume Saline', sei “monumenti naturali” e cioè alberi monumentali progetti e di pregio che si intendono valorizzare e implementare, otto aree sgambettamento cani e un orto urbano. Metterle a sistema significherà, secondo le intenzioni del programma, anche inserire nella rete la Strada parco facendone un parco lineare con piena funzione ricreativa e sociale così come è stato negli ultimi dieci anni, si legge nel documento, ma anche fare dell'Aurum il riferimento turistico con gli sportelli a servizio delle aree protette dell'Abruzzo facendo così del capoluogo adriatico un ruolo centrale di riferimento per lo sviluppo sostenibile.

“Sappiamo che le affezioni respiratorie, le malattie autoimmuni e gli infarti sono strettamente correlati con ambienti stressati e inquinati. E allora – conclude Artese – facciamole queste scelte”.

I dieci punti del programma ambientale “Pescara città resiliente” del candidato sindaco Domenico Pettinari:

Piantare alberi Partecipazione pubblica alle scelte del verde urbano Ripristinare i collegamenti marittimi con le coste dei Balcani Individuare i corridoi ecologici Realizzare la rete ecologica urbana Revisione e aggiornamento del Regolamento del verde Attivazione del vivaio comunale Istituire le guardie giurate volontarie Rendere balneabile il fiume Pescara Consumo di suolo pari a zero

Copyright 2024 Citynews