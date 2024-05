VIDEO | Fratelli d'Italia schiera 16 uomini e 16 donne per le comunali, Cardelli: "Sarà vittoria al primo turno"

Volti noti, ma anche nuovi nella lista con cui Fratelli d'Italia si presenta alla tornata elettorale del'8 e il 9 giugno per la riconferma di Carlo Masci sindaco, e il coordinatore provinciale del partito Stefano Cardelli non ha dubbi: sarà vittoria al primo turno.

Diversi gli amministratori uscenti tra esponenti di giunta e del consiglio comunale con alcuni di questi che hanno optato per la candidatura nel partito guidato da Giorgia Meloni. Per Cardelli l'elemento distintivo è quello della perfetta spartizione delle candidature tra uomini e donne (16 e 16). Quella con cui inizia ufficialmente la corsa a Palazzo di Città è dunque “una lista caratterizzata da un elemento femminile importante” e questo anche perché, sottolinea, quello di Fratelli d'Italia è un partito che ha proprio una donna leader che oggi è anche presidente del consiglio. Questo “ha probabilmente creato un'attrattiva importante”.

Soprattutto “una lista fatta da persone esperte che hanno avuto grandi esperienze amministrative, ma anche tante persone nuove e questo è un punto a cui tengo moltissimo perché è importante per il rinnovo della classe dirigente e il consolidamento di un partito leader a livello nazionale, ma anche a livello provinciale e regionale”.

La presenza di tanti amministratori uscenti come ad esempio gli assessori comunali Alfredo Cremonese, Nicoletta Di Nisio e Gianni Santilli oltre ai consiglieri comunali, sarebbe dunque la dimostrazione della fiducia data al lavoro svolto in questi cinque anni. Al centro dei pensieri di Fratelli d'Italia, sottolinea, il commercio e il turismo ed è per questo, continua Cardelli, che in lista ci sono molte persone che operano nel settore. “La nostra stella polare – chiosa – sarà sicuramente il ricongiungimento delle forze delle attività produttive che sono l'anima di Pescara e il volano della città”.

Cardelli non teme il ballottaggio, ma si dice certo della vittoria al primo turno e questo sia perché “abbiamo liste molto forti in tutta la coalizione”, ma anche perché “il sindaco è il sindaco delle grandi opere pubbliche. Credo si sia sui 130milioni di euro investiti, un primato assoluto”. C'è poi, aggiunge, “la Bandiera Blu da sventolare fortemente perché è una medaglia a tutto quello che è stato fatto”.

“Noi – conclude Cardelli – lavoreremo tantissimo sulla ricettività che è l'unico nei di Pescara. Stiamo studiando un progetto per sviluppare molto questo”.



Fratelli d'Italia: i nomi dei 32 candidati consiglieri comunali

Sabatino Andreelli, Claudia Annunziata, Alessia Camplone, Roberto Carota, Alfredo Cremonese, Eleonora D'Alberto, Giuseppina D'Alonzo, Barbara D'Incecco, Nicoletta Di Nisio, Salvatore Di Pino, Leo Ferretti, Mattia Giansante, Antonella Grannonico, Mario Luciano, Fedrica Ludovici, Loris Mazzioli, Cristian Orta, Patrizia Panunzio, Mariarita Paoni Saccone, Massimo Pastore, Paolo Patriarca, Milena Pesolillo, Carolina Profeta, Mauro Renzetti, Manola Romano, Giovanni Santilli, Pasquale Stefano Schiavone, Sione Sperinteo, Giovanni Stramenga, Zaira Zamparelli.

