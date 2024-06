VIDEO | Rotondi (Dc): "I risultati del sindaco Masci parlano da soli, il suo operato apprezzato da tutto il centrodestra"

Una presenza nel segno dell'amicizia, ma anche per testimoniare il totale sostegno al sindaco Carlo Masci “i cui risultati parlano da soli”.

A dirlo l'onorevole Gianfranco Rotondi (Democrazia Cristiana con Rotondi) che in Comune ha incontrato il sindaco uscente e ricandidato alle amministrative dell'8 e il 9 giugno rimarcando il legame di amicizia che li lega da tantissimi anni e sottolineando che per quanto riguarda i cinque anni della sua amministrazione “l'opera di Masci è apprezzata da tutto il centrodestra nazionale. Pescara – dice ancora Rotondi – è un esempio di come si può trasformare una città del mezzogiorno senza farle perdere l'identità anzi valorizzandola quindi la Democrazia Cristiana è felice di sostenere Carlo Masci e speriamo in un risultato importante anche per lo Scudo Crociato”.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Cauto, da democristiano qual è come lui stesso sottolinea, sulla vittoria al primo turno. “Mi pare probabile – risponde Rotondi a domanda diretta -, ma noi siamo democristiani diamo sempre l'allarme. È meglio essere allarmati che troppo ottimisti”.

All'incontro in Comune ha partecipato anche Roberto Iualinetti, candidato consigliere comunale per l'Udc.

Copyright 2024 Citynews