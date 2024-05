VIDEO | Elly Schlein in piazza per sostenere Carlo Costantini: "Sarai un grande sindaco per questa città"

“In questa città c'è una sfida veramente significativa caro Carlo. Siamo tutte e tutti con te e io dopo averti ascoltata sono ancora più orgogliosa che abbiamo scelto insieme di sostenerti perché sarai e devi essere un grande sindaco di questa città. Di una città che vuol essere aperta, vuole tornare a essere aperta all'Europa e al mondo, vuol tornare a essere inclusiva e come sei tu, visionaria: ad avere in testa una strategia che manca completamente a chi l'ha governata in questi anni”.

A dirlo rivolgendosi al candidato sindaco del centrosinistra Carlo Costantini dal palco di piazza Unione, la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein tornata in città per sostenere la candidatura a sindaco di Pescara di Carlo Masci, ma anche del candidato sindaco di Montesilvano Fabrizio D'Addazio e dei candidati del Pd alle elezioni europee e cioè la capolista Lucia Annunziata e l'esponente regionale del partito Manola Di Pasquale. Con loro anche il consigliere regionale che ha corso alla presidenza della Regione Luciano D'Amico. Una serata introdotta dal segretario regionale Pd Daniele Marinelli che ha visto l'intervento di tutti i presenti e alla fine della Schlein che ancora una volta rivolgendosi al sindaco Carlo Masci, come già fatto durante la campagna elettorale delle regionali del 10 marzo, lo aveva sarcasticamente apprezzato per la capacità “di aver messo tutti contro le tue scelte. Ci vuole talento”.

“È un piacere essere di ritorno a Pescara – ha quindi aggiunto rispondendo alla stampa – per sostenere il nostro candidato sindaco. È una sfida importante. Il Partito democratico si presenta con una lista fatta di tante competenze e per me è un piacere avendo toccato con mano lo scontento di tanti cittadini e cittadine rispetto al sindaco uscente. Quindi noi – ha concluso – proviamo a fornire un'alternativa con una coalizione forte che ha un'idea molto chiara di quello che vuole fare per questa città”.

