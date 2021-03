VIDEO | I negozi riaprono, i commercianti: "Ripresa lenta ma felici di ripartire, speriamo non ci siano altre sorprese"

Primo giorno di riapertura per i negozi di Pescara dopo 5 settimane di chiusura forzata a causa della zona rossa decisa dal presidente della giunta regionale, Marco Marsilio.

Le attività costrette alla chiusura, quelle che vendono abbigliamento, calzature, pelletterie e articoli da regalo, hanno riaperto i battenti ma anche a causa delle condizioni climatiche non favorevoli.

Ma l'importante era riprendere in attesa che vengano concessi i ristori per le settimane nelle quale gli incassi sono stati pari a zero. I danni subiti da queste attività sono rilevanti e il fatturato perso non sarà più recuperato. La speranza degli esercenti è che il fine settimana e il periodo di Pasqua possa rimpinguare gli incassi ma sempre mantenendo la sicurezza e senza creare assembramenti in strade e piazze.

Ai nostri microfoni due commercianti che vendono abbigliamento e Gianni Taucci, direttore provinciale di Confesercenti.

