VIDEO | Raffica di furti a Porta Nuova, raccolta firme dei commercianti: "Siamo stanchi, servono più controlli"

Sono ormai alcuni mesi che le attività commerciali della zona di Porta Nuova a Pescara vengono prese di mira da ladri e balordi che in piena notte, approfittando del coprifuoco mettono a segno furti con spaccata.

Il più delle volte sono più alti i costi provocati dei danni rispetto ai bottini dei colpi, ma alcune volte vengono rubati i fondo cassa e oggetti anche di valore.

I proprietari dei negozi si ritrovano infatti costretti a riparare le porte in vetro o le vetrine sfondate spendendo anche migliaia di euro. A sostenere la protesta dei negozianti che si dicono stanchi ed esasperati i consiglieri comunali Massimiliano Pignoli e Berardino Fiorilli che interessano della questione il prefetto Giancarlo Di Vincenzo. Il coro è unanime: «Siamo stanchi e chiediamo maggiori controlli nelle ore notturne, come è possibile che ci siano tutti questi soggetti in giro con il coprifuoco?».

Copyright 2021 Citynews