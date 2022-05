VIDEO | Cinghiali "a spasso" per via Scarfoglio

Un branco di cinghiali è stato ripreso da un automobilista questa mattina, poco prima delle ore 5, nel quartiere della pineta di Pescara, più precisamente in via Scarfoglio. L'uomo ha filmato con il telefonino la scena e il video è subito diventato virale. Questa segnalazione si aggiunge a quelle già fatte, nelle scorse settimane, dai cittadini della zona di Colle Pineta-Colle Pizzuto, senza contare l'avvistamento degli ungulati all'uscita Colli della circonvallazione, e riporta d'attualità il problema della presenza massiccia in città dei cinghiali, con la loro proliferazione incontrollata.

Questi animali sono diventati una vera e propria piaga per le campagne e le aree più rurali, e infatti a Pescara stanno apparendo soprattutto nelle zone decentrate. La presenza dei cinghiali sta mettendo sempre più in ginocchio il settore agricolo, già fortemente in difficoltà ormai da anni. I danni causati dai branchi non si contano nemmeno più, è diventato perfino difficile farne una stima esatta.

Servono misure urgenti per fronteggiare questa emergenza che, oltre a causare ingenti danni ai contadini, rappresenta ormai anche una minaccia per l’incolumità e la sicurezza delle persone che percorrono le nostre strade. Sempre più spesso vengono segnalati casi di incidenti provocati dall'attraversamento di questi animali. Bisognerebbe dunque investire ulteriori risorse nel contrasto a tale problema.