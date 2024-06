VIDEO | "Stop cinghiali" e tutela del Made in Italy: la mobilitazione regionale Coldiretti fa il pienone e "invade" la città

Un serio piano di contenimento contro i 150mila cinghiali che vagano in Abruzzo devastando campi e provocando incidenti, ma anche maggiori tutele al Made In Italy.

Questi i due temi su cui gli agricoltori chiedono certezze e che hanno spinto Coldiretti a organizzare la più grande mobilitazione regionale degli ultimi trent'anni.

Tanti anche i giovani presenti con i trattori che hanno sfilato a chiusura del corteo che ha invaso la città sfilando da piazza della Repubblica a piazza Unione dove l'organizzazione incontrerà i vertici della Regione.

Quella dei cinghiali, sottolinea il direttore Coldiretti Abruzzo Roberto Rampazzo “non è una piaga solo in agricoltura, ma anche sociale perché provano vittime sulla strada”. Un problema che i contadini sono i primi a vivere in prima persona per un'agricoltura che, dice una di loro, si e no oggi basta a sopravvivere, ma non a vivere. “È una situazione drammatica – dice qualcuno mentre sfila nel corteo -. La fauna selvatica è praticamente incontrollabile soprattutto in questo periodo che è quello della trebbiatura. La situazione è drammatica”.

Un corteo pacifico e colorato, ma anche arrabbiato quello che ha sfilato in città che alla politica nazionale, ma anche quella regionale, chiede anche la tutela del Made in Italy perché si conservi la qualità del prodotto italiano e si combattano anche le tante troppe imitazioni che tentano inutilmente di imitarla creandole solo danni. “Siamo qui anche per tutelare il Made in Italy – conferma Rampazzo -. Non possiamo consegnare la nostra agricoltura nelle mani delle multinazionali. La dieta mediterranea va tutelata perché è patrimonio dell'Unesco. La Regione ha il potere di dare indicazioni ben chiare”, aggiunge citando ad esempio la possibilità di usare grani esteri come quello canadese “che cresce con il glifosfato, diserbante e cancerogeno: qui matura con il sole”.

Sul fronte della quotidianità continua la contadina che incontriamo, essere oggi lavoratori della terra vuol dire “non avere più reddito. Si lavora per sopravvivere e questo è un sistema che non può andare avanti. Se pensano che debba essere così allora ci diano lo stipendio e noi facciamo gli assistenti su tutto ciò che serve”. Dalla politica, conclude, “vogliamo un'attenzione maggiore. Noi siamo italiani e la nostra agricoltura deve essere italiane”. Il problema è dunque “nel lasciarci produrre con discipline giuste, con un sistema che ci faccia vivere dignitosamente. Il contadino non va al mare, non va in montagna, è servo della terra e della terra, è servo degli animali: ma dove ci vogliono portare?”

