VIDEO | Blasioli (Pd): "Basta totodate, Marsilio e Sospiri facciano chiarezza sugli atti a riaprano Le Naiadi"

“Chiediamo al presidente della Regione Marco Marsilio e il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri di semtterla con il totodate e di riaprire Le Naiadi. Doveva essere gennaio, poi febbraio ora siamo al 18 marzo e sono ancora chiuse”.

A dichiararlo è il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli che ai due e in particolare a Marsilio pone tre domande cui chiede risposte chiare con il sostegno dei consiglieri comunali del centrosinistra che invece ancora una volta puntano il dito contro il silenzio del sindaco Carlo Masci.

“A che punto sono gli interventi di manutenzione straordinaria, propedeutici alla riapertura dell’impianto previsti dalla giunta regionale con la delibera 120 del 19 febbraio 2024? Sono stati già affidati? C’è l’impegno di spesa per eseguirli? Quando termineranno?”, chiede Blasioli che chiarimenti li vuole anche sul “Piano id attività riapertura Naiadi” che dovrebbe dare per sei mesi in affidamento il plesso alla Fira (Finanziaria regionale) per complessivi 800mila euro. La domanda è sul se c'è stata la sottoscrizione dell'accordo con quei fondi che dovranno essere utilizzati, aggiunge, per coprire le spese per un direttore sportivo, un istitutore preposto, il personale, il supporto tecnico di Fira e la comunicazione, le assicurazioni, il trattamento acque e la piccola manutenzione. Ultima domanda, ma non per importanza, è sul se sia stata approvata la delibera di giunta con cui si stabiliscono le tariffe e il regolamento per l’uso dell’impianto ad opera delle associazioni sportive.

Nell'attesa di avere risposti Blasioli solleva anche il problema della vetustà della struttura che richiederebbe un importante intervento per l'efficientamento energetico lamentando il fatto che “non è stato investito neanche un euro sule Naiadi” nonostante si tratti “di una delle strutture natatorie più importanti d'Italia e siano arrivati tantissimi soldi con la programmazione Fsc 2021-2017 sottoscritta da Marsilio e la premier Giorgia Meloni”. Un totale di un miliardo 275 milioni di euro che chiede di usare in parte proprio per sistemare il complesso sportivo.

Quindi l'attacco al sindaco per voce del consigliere comunale Francesco Pagnanelli che esprime la posizione di tutti i consiglieri comunali del centrosinistra: “il sindaco Masci ha dimenticato il complesso natatorio Le Naiadi da anni declinando il problema sul fatto che non si tratti di una questione di competenza comunale. In realtà il sindaco deve occuparsi di tutte quelle cose che riguardano la propria cittadinanza e la struttura richiama tantissimi ragazzi e tantissime famiglie pescaresi”.

“È insopportabile questo atteggiamento di lavarsi le mani davanti a un problema che dovrebbe vederlo invece in prima fila sbattendo i pugni contro la Regione che non trova una soluzione. Ad oggi come per altre questioni come il pronto soccorso e l'ex Fea risponde 'non è mia competenza'. Ci auguriamo che in futuro possa trovare il coraggio di prendere una posizione che possa anche contraddire quella del presidente Marsilio”.

