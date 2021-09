VIDEO | Chiude lo storico negozio di abbigliamento Gaeta: "La società è profondamente cambiata"

La fine di un'epoca. Ancora uno storico marchio che decide di chiudere la propria attività. Dopo 57 anni, il famoso negozio di abbigliamento Gaeta abbassa le proprie serrande, definitivamente. Uno dei punti di riferimento della moda non solo pescarese, da cui sono passate tantissime persone famose e meno famose, quando l'eleganza non era solo un modo di vestire ma di vivere:

"Abbiamo deciso con tanta sofferenza di chiudere. Una scelta familiare, perché i nostri figli hanno deciso di non continuare quanto intrapreso finora. Ma anche una scelta dettata dal profondo cambiamento di usi e costumi della nostra società. Abbiamo conosciuto tante persone e personaggi, ma non mi va di citarne uno, perché poi in fondo li consideriamo tutti amici".