VIDEO | Aperto un nuovo centro vaccini nella scuola di polizia, somministrazioni al via

Un nuovo centro vaccinale per la somministrazioni delle dosi anti Covid-19 è stato aperto a Pescara questa mattina, sabato 10 aprile, nella struttura della scuola della polizia.

Come spiega il questore Luigi Liguori la polizia di Stato mette a disposizione per 3 mesi locali e personale sia della questura che della stessa scuola.

Al momento è stata aperta una sola postazione per i vaccini ma diventeranno 3 nei prossimi giorni grazie alla collaborazione con la Asl. Verranno inolculate le dosi agli ultra 80enni e subito dopo alle categorie fragili. Presenti alla presentazione anche il medico principale della polizia, Sara Cortese, che Ildo Polidoro, direttore del dipartimento Prevenzione della Asl. Tre giorni a settimana sarà operativo il nuovo centro vaccinale, dalle ore 8 alle 14.

