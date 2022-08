VIDEO | Cavallo fugge da una stalla e semina panico sull'asse attrezzato

A recuperarlo sono stati gli uomini della polizia stradale anche grazie all'aiuto di una donna che è riuscita ad avvicinarlo: si è conclusa fortunatamente senza gravi conseguenze la disavventura che questa mattina, intorno alle 7.15, ha visto protagonisti i tanti automobilisti che viaggiavano sull'asse attrezzato, ma anche il cavallo fuggito da una stalla di Villa del Fuoco. La sua presenza è stata immediatamente segnalata alle forze dell'ordine.

L'animale, secondo quanto riferito, era stato visto su via Aterno e da lì è entrato nell'arteria stradale ad alta velocità percorrendola su e giù per almeno due o tre volte nel tratto che va dall'uscita all'altezza della Fater a quella del ponte Flaiano. Proprio all'altezza della Fater si è riusciti a fermarlo mettendo in sicurezza l'animale e tutta la circolazione. Inevitabile l'incolonnamento delle automobili per consentire il recupero del cavallo. Nel caos creatosi un'auto è rimasta leggermente danneggiata sulla fiancata, ma fortunatamente altre conseguenze, che sarebbero potute essere ben più gravi, non ce ne sono state.

