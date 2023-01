VIDEO | Niente fondi per l'abbattimento del cavalcavia di Dragonara, Stella (M5s): "Revocati perché il progetto non c'è"

La consigliera regionale denuncia l'ennesimo stallo di una vicenda in cui a rischio, sottolinea, c'è la sicurezza dei cittadini: "Dopo due anni l'Arap non ha redatto il progetto, la Regione apra un tavolo e si attivi per reperire i fondi necessari"

Niente abbattimento per il cavalcavia di Dragonara: i fondi non ci sono più o meglio sono stati revocati. A denunciarlo, tornando ancora una volta a parlare dello stallo di una vicenda in cui a rischio c'è la sicurezza dei cittadini, è la consigliera regionale del M5s Barbara Stella che si dice “preoccupata” anche alla luce del fatto che quei 277mila euro ora non disponibili, non sarebbero più sufficienti a portare a termine l'eventuale abbattimento dell'infrastruttura. Abbattimento di cui deve occuparsi l'Arap (Azienda regionale delle attività produttive) in qualità di soggetto attuatore.

Proprio la mancata elaborazione del progetto da parte dell'agenzia avrebbe portato alla revoca dei fondi da parte del dipartimento delle infrastrutture e dei trasporti che l'inevitabile decisione, spiega Stella, l'ha messa nera su bianco il 9 dicembre 2022 con la determinazione numero 269. Determinazione seguita alla comunicazione fatta dall'Arap alla Regione il 29 novembre in sede di conferenza di servizi, con cui riferiva che non sarebbe riuscita ad approvare il progetto entro la scadenza prevista per il 31 dicembre 2022. Cosa questa, spiega ancora la consigliera, prevista dalla convenzione stipulata tra l'ente e l'agenzia.

Il dato certo è che quel cavalcavia, incalza la consigliera sostenuta dal consigliere comunale M5s al Comune di Chieti Luca Amicone che parla di una Regione che ha “dimenticato” il capoluogo teatino, “è stato ritenuto pericolo da perizie tecniche. Parliamo di un'infrastruttura che insiste su un asse viario molto trafficato, l'asse attrezzato, dove centinaia di migliaia di autovetture passano ogni giorno. MI faccio una domanda e se la fanno tanti cittadini: come è possibile che a due anni dallo stanziamento non abbiamo ancora un progetto? Chiedo alla Regione che faccia di tutto per risolvere il problema aprendo un tavolo di confronto con tutti gli enti coinvolti perché si superi qualsiasi ostacolo. La sicurezza dei cittadini va messa al primo posto”, aggiunge chiedendosi anche se sia necessario arrivare ad un episodio grave per prendere coscienza dell'importanza del problema. “Il ponte si trova ancora lì – chiosa Stella – e non voglio pensare che si stia sottovalutando il problema, ma se così fosse ritengo la cosa molto grave”.

Un appello alla Regione la consigliera lo rivolge anche per reperire tutti i fondi realmente necessari ad abbattere il cavalcavia di Dragonara e mettere la parola fine alla questione.

Copyright 2023 Citynews