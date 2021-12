VIDEO | Scoperta una truffa sul reddito di cittadinanza tramite un tabaccaio pescarese con l'operazione "Cash Point"

L'operazione "cash point" è un'importante indagine della Guardia di finanza di Pescara nel settore della spesa pubblica. È stata portata a termine nelle ultime ore e il comandante della Gdf pescarese, il colonnello Antonio Caputo, ha incontrato la stampa per portare a conoscenza i particolari. Nel caso specifico, si è trattato del reddito di cittadinanza a entrare nel mirino delle forze dell'ordine. Gli investigatori hanno scoperto una truffa ai danni dello stato, attraverso un tabaccaio che fungeva da vero e proprio bancomat illegale.

Servizio per il quale era previsto addirittura un tariffario stabilito, al fine di eludere le normative sul reddito di cittadinanza che prevedono un minimo utilizzo di contanti, da utilizzare per l'acquisto di beni di prima necessità. Da qui il nome dell'operazione, "cash point", con il tabaccaio trasformato nel punto per l'elargizione del danaro liquido.

