VIDEO | Case Gescal ai Colli, protesta dei residenti per i lavori eseguiti

Situazione paradossale alle palazzine Gescal di via Pineta di Roio, in zona Pescara colli nei pressi dell'ospedale civile.

Stamattina si é riunita una delegazione dei residenti, supportati dal capogruppo dell'Udc al Comune di Pescara Massimiliano Pignoli e dal consigliere comunale Berardino Fiorilli.

Hanno mostrato le risultanze dei lavori sulle palazzine commissionati dall'Ater e hanno denunciato gravi carenze in termini estetici, ma soprattutto di sicurezza. Ora chiedono immediate chiarificazioni ai vertici dell'Ater che finora, interpellati, non avrebbero dato risposte chiare.

Stamattina abbiamo ascoltato sia la parte politica, ma in particolare le proteste dei residenti, esasperati dalla situazione.

