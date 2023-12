VIDEO | Anche a Decontra di Scafa c'è la "casa di Babbo Natale": l'iniziativa è di Annalinda Barini [FOTO]

La modella e influencer spiega: "Abbiamo fatto tutto in famiglia utilizzando luci con proiettori che mostrano calze, ghirlande, Babbo Natale e molto altro. In tutto sono quasi 4.000 luci, forse anche più"

Anche a Decontra di Scafa c'è la "casa di Babbo Natale": l'iniziativa è di Annalinda Barini, modella e influencer 28enne molto attiva e popolare sui social tanto che il suo profilo Instagram vanta quasi 170.000 follower, più precisamente 167.000. Ebbene, la giovane ha deciso di "super addobbare" per le feste la villa dove abita, proprio davanti alla piazza principale di Decontra.

"Abbiamo fatto tutto in famiglia - spiega Barini a IlPescara.it - utilizzando luci con proiettori che mostrano calze, ghirlande, Babbo Natale e molto altro. Ci sono anche catene di luminarie lunghissime, sia bianche che colorate, in tutta la casa e fuori nel giardino, fino alla piazza. In tutto sono quasi 4.000 luci, forse anche più. Siamo assolutamente felici e soddisfatti dell'effetto ottico generato".

Nel video che Annalinda ci ha inviato è possibile vedere anche l'interno della sua villa, dove già si respira appieno l'atmosfera natalizia, tra l'immancabile albero, il presepe e una riproduzione animata di Santa Klaus.