VIDEO | I sogni dei ragazzi di casa Angsa: a Montesilvano il successo di un percorso che trasforma la disabilità in potenzialità

Quando varchiamo la soglia il profumo che ci accoglie, l'essere tanto indaffarati e le risate che accompagnano ogni gesto dal girare il soffritto all'apparecchiare la tavola, sono quelli che hanno il sapore di casa. Sembra di essere appena arrivati con quel pizzico di ritardo ad un classico e piacevole pranzo tra amici e di fatto lo è, ma sono gli amici di casa Angsa ad accoglierci. Ragazzi che stanno pian piano affrontando e vincendo quell'essere sopraffatti dalle grandi emozioni che gli rende tanto difficile aprirsi al mondo e sviluppare quella socialità che per tutti noi è semplice e quotidiana..

Lo spiega bene la presidente regionale Alessandra Portinari: la socializzazione è la cosa più complessa per chi soffre di disturbi dello spettro autistico e Cesare, Valentina, Paolo, Delia, Lorenzo ed Lisa quando sono arrivati a ottobre 2023 in casa Angsa non erano di certo così come li vediamo noi oggi. Qualcuno neanche parlava: ora si raccontano, condividono e ci affidano i loro sogni lanciando dai nostri microfoni anche veri e propri appello ad alcune imprese del territorio per cui desiderano lavorare mettendo a frutto quelle capacità che hanno esattamente come chiunque e che grazie all'equipe di professionisti che nella sede di Montesilvano li seguono da ottobre 2023, stanno sviluppando e potenziando. Se c'è qualcosa che ti colpisce dritto al cuore parlando con loro, è quella grande voglia di vivere e realizzarsi che trasmettono con ogni parola e con ogni gesto.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Pochi mesi per ottenere risultati importanti che stanno cambiando le loro vite, quelle dei loro familiari, ma anche di chi quei tre giorni a settimana in casa Angsa li trascorre con loro ed è il caso di dirlo, anche di chi ha modo di passare anche solo poche ore con loro ed entrare in un mondo che solo fino a pochi minuti fa non conosceva e che fa crollare come un castello di sabbia travolto da un'onda, quei preconcetti che troppo spesso costituiscono il vero muro di chi, da profano, non li guarda con gli occhi della gioia, ma della compassione. Un sentimento quest'ultimo che si sgretola di fronte a un pranzo del venerdì in casa Angsa: un pranzo che ha quel sapore di casa e semplicità grazie al lavoro che portano avanti lo psicologo Mirko Ventoso e Sara Vallo, il terapista Aba (Applied behaviour analysis-Analisi applicata del comportamento) Mirko Petrini, l'operatrice Katia Panaccia, la oss Antonella Capodicasa e la stessa Portinari.

Per tre giorni a settimana i ragazzi vengono a casa Angsa e la cucina si è rivelata essere, spiega ancora Portinari, la chiave di volta per rendere tangibile il successo del percorso iniziato solo pochi mesi fa che si è già tradotto in alcuni tirocini in aziende del territorio e di conseguenza in un miglioramento della qualità della vita per loro e le loro famiglie. L'obiettivo è quello di creare una vera e propria rete territoriale con le imprese perché possano avere tutti un vero lavoro e dunque costruire il loro futuro.

“I ragazzi hanno fatto già tirocini e dalla settimana prossima – spiega Portinari – lavoreranno in alcune aziende del territorio: sono pronti per concretizzare tutto quello che nel laboratorio hanno fatto nella teoria”.

Loro le idee le hanno chiarissime. Il sogno di Lisa è quello di fare l'estetista e spera di andare presto a lavorare in un centro, mentre per Delia il sogno è quello di lavorare in un supermercato perché lei adora mettere in ordine le cose sugli scaffali; poi c'è Valentina che a lavorare ci vuole andare “al più presto possibile”, anzi proprio a “breve”, e che sogna di lavorare nella pasticceria Michetti di Montesilvano perché i dolci sono la sua passione, mentre Cesare che oggi è impegnato a preparare il sugo ama fare i lievitati e preparare la pizza è la sua specialità. Sogno? Entrare nello staff di Toccaferro: “spero che il mio sogno si avveri presto”, ci dice pieno di entusiasmo.

Ma come si arriva a ottenere risultati tanto importanti e in un tempo così breve? A provare a spiegarcelo è lo psicologo Mirko Ventoso: “usiamo un approccio molto pragmatico, concreto ed è anche un approccio che non è strettamente strutturato, ma che si adatta alle caratteristiche dei ragazzi e ai momenti. Con loro ci vuole una sensibilità aumentata e ci sono dei momenti sensibili in cui è più importante lavorare perché permettono di migliorare l'apprendimento consentendo il vero salto di qualità. I ragazzi hanno mostrato miglioramenti molto sensibili e molto tangibili”.

C'è sempre una responsabilità dell'altro e cioè la nostra e la presidente Portinari ci tiene a sottolineare che “non è vero che da parte della società c'è indifferenza. Abbiamo incontrato molti imprenditori che ci hanno aperto le porte e ci hanno permesso di inserire loro nel mondo del lavoro” e l'auspicio è che ora altri, compresi quelli a cui i ragazzi stessi si sono rivolti, lo facciano perché la rete si allarghi, perché le tante famiglie che chiedono di poter far entrare i loro ragazzi in casa Angsa, e altri ne arriveranno, possano vedere quel salto di qualità nelle loro vite e soprattutto in quelle dei loro ragazzi perché il futuro, per un genitore, è sempre il vero grande cruccio e sapere che un figlio ce l'ha fatta è la risposta più importante: quella d cui tutti sentono inevitabilmente il bisogno.

“Ci aspettiamo grandi cose – conclude Portinari -. Quando questi ragazzi sono arrivati a casa Angsa avevano uno sguardo: ora hanno un altro sguardo aperto verso il mondo e pieno di fiducia. Anche con le famiglie abbiamo ridato loro una speranza”.

“Speranza” quella parola che dal vocabolario di troppi giovani cui la vita ha offerto tutto, sembra essere troppo spesso assente, e che è invece fortemente presente in casa Angsa: una famiglia i cui giovani membri quella speranza sono capaci di portarla anche fuori dalle mura della struttura e questo grazie a chi ha dato loro gli strumenti per aprirsi a un mondo che di sognare ha un incredibile bisogno.

Sono lì per imparare, ma siamo stati noi a ricevere una importantissima lezione e non possiamo che dire “grazie” agli operatori e soprattutto a Cesare, Valentina, Paolo, Lorenzo, Delia ed Lisa che a noi hanno affidato i loro sogni. Il nostro è quello di ritrovarci tra le corsie di un supermercato a chiedere ad Lisa dove sono le uova o in un centro estetico e trovare Delia pronta a farci una manicure; o ancora davanti alla vetrina di una pasticceria a farci servire un dolce da Valentina oltre che seduti in pizzeria per gustarci una delle pizze preparate da Cesare che, ce lo assicura, qualunque sia sarà buonissima.

D'altra parte, come dice Ventoso, "la disabilità nasce dall'impostazione della società, Se è impostata in maniera da capire quali sono i modi in cui questi ragazzi sanno e possono vivere, la disabilità scompare. Noi facciamo questo: cambiamo l'impostazione con cui questi ragazzi vivono e lì sbocciano e funzionano facendo attività concrete qui dentro e fuori di qui".

Copyright 2024 Citynews