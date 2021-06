VIDEO | Dal primo luglio ogni sera spettacoli ed eventi per il cartellone del Comune di Montesilvano

Presentato il cartellone estivo delle manifestazioni del Comune di Montesilvano, al via dal primo luglio. Tanti artisti locali soprattutto, ma anche nazionali e internazionali, non solo sul lungomare. Isola pedonale, la passeggiata vista Mara, la visita al borgo, le degustazioni, estate con tanti eventi, ma sempre con la sicurezza in primo piano.

Ogni sera spettacoli di tipologia diversa, dalla musica all'arte, dallo sport allo spettacolo, dall'enogastronomia alla cultura. Ci sarà anche una data con Al Bano, il 24 luglio. Ne hanno parlato il sindaco Ottavio De Martinis, l’assessore a turismo ed eventi Deborah Comardi e l’assessore a cultura, identità e territorio Sandra Santavenere.

