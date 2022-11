VIDEO | Caro bollette, l'assessore D'Amario: "Come Regione è impossibile risolvere il problema, serve l'Europa"

Così a IlPescara a margine della presentazione del bando per il rilancio delle piccole imprese artigiane: "Quello che possiamo fare e dare contributi per il rilancio delle imprese dopo la crisi determinata dal covid"

“Il problema del caro bollette è un problema così grande che difficilmente una regione da sola può dare risposte a questo mare magnum. Sicuramente è un problema che va affrontato addirittura non a livello governativo, ma europeo. Noi ce la metteremo tutta, ma faccio un esempio per far capire la difficoltà. Giorni fa ho avuto un incontro alla Pilkington si San Salvo: oggi spendono tra gas ed energia 820 mila euro al giorno a fronte dei 400 mila che ne spendevano 6 mesi fa. Capite che dare risposte a questi problemi come Regione Abruzzo diventa impossibile”.

Così l'assessore regionale alle attività produttive Daniele D'Amario rispondendo a IlPescara su se si pensa a misure che possano sostenere le imprese che, così come le famiglie, stanno pagando caro lo scotto dei rincari.

Come Regione, aggiunge parlando del bando da oltre 6 milioni di euro destinato alle imprese artigiane, “puntiamo a rinnovare il parco macchine delle piccole imprese che dopo due anni di covid oggi hanno la possibilità di dare una risposta alle loro necessità”.

