VIDEO | In città ora c'è anche il car sharing: ecco dove trovare le auto a noleggio e i dettagli sui costi del servizio

Parte la sperimentazione di 18 mesi del car sharing in città con nove autovetture 100 per cento elettrificate della gamma Toyota (Toyota C-HR, e Toyota Corolla) che saranno disponibili in tre stalli e per un costo medio di 6 euro e cinquanta ad ora (si va dai 5 euro e 50 agli 8 euro).

Grazie all'accordo stretto con Pasquarelli Auto e alla Kinto Share l'amministrazione mette in campo un ulteriore tassello nell'ottica della mobilità sostenibile. A sottolinearlo è l'assessore comunale alla Mobilità Luigi Albore Mascia che con i partner ha presentato il progetto.

“Oggi attiviamo un altro servizio alternativo all'utilizzo dell'automobile di proprietà seguendo le direttive europee il fil rouge che ha caratterizzato la nostra gestione in questo quattro anni. Sono molto soddisfatto. Il progetto è sperimentale per 18 mesi, ma guardiamo ad un orizzonte temporale piuttosto lungo con il proposito di riaffrontare questo argomento quando ci sarà quell'entità importante di 200mila abitanti che sarà la Nuova Pescara”.

I primi tre stalli già attivi dove saranno parcheggiate due auto sono quello della stazione centrale, quello davanti alla Nave di Cascella e quello dell'università in viale Pindaro, spiega il brand manager Toyota per Pasquarelli Auto Vincenzo De Santis. Ci saranno in seguito lo stallo all'aeroporto, quello in corso Umberto I (tra la viale Regina Elena e via Gramsci), quello di viale Gabriele d'Annunzio davanti a piazza Ettore Troilo e i due delle concessionarie Pasquarelli a San Giovanni Teatino (in via Po e via Adige).

“Ci sarà la possibilità di prendere l'autovettura con una app in modo semplice”, spiega riferendosi alla tecnologia 100 per cento digitale Kingo che premette con un'applicazione di prenotare in modo facile e intuitivo l'auto di cui si ha bisogno direttamente dallo smartphone. Il costo orario, aggiunge “va dai 5 euro e 50 agli 8 euro con un costo medio di 6 euro e 50. E' compreso il carburante negli spostamenti per cui l'auto può essere presa in uno degli stalli, utilizzata anche usufruendo gratuitamente delle strisce blu per il parcheggio e riportata in uno degli stalli indicati. I mezzi sono completamente assicurati”.

Il grazie di Vincent Van Acker, service desgin&user experience director Kinto Italia va all'amministrazione e Pasquarelli Auto che ha deciso di avviare la sperimentazione. La società, sottolinea, ha già una forte esperienza su Venezia da più di cinque anni e lavora proprio con i partner locali per attivarlo nelle città italiane.

