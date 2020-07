VIDEO | Buone notizie per il canile di via Raiale, i cani non verranno trasferiti

Non verranno trasferiti più i cani attualmente ospitati nel rifugio di via Raiale dopo l'annuncio della ripartenza dei lavori per la costruzione dell'adiacente Città della Musica entro il 30 agosto.

A rassicurare i volontari, seriamente preoccupati per l'eventuale spostamento, è stata direttamente l'amministrazione comunale, che ha fatto sapere che al momento la situazione rimarrà così com'è.

Intanto la sezione Lndc di Pescara, insieme all'avvocato Michele Pezone (responsabile Diritti Animali Lndc), ribadisce la necessità di una struttura più adeguata alle esigenze degli animali. La si chiede da anni e, adesso, si spera che l'amministrazione si attivi presto in tal senso.

