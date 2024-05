VIDEO | Elezioni comunali di Pescara, Montesilvano e Città Sant'Angelo, ecco i candidati dei Giovani Democratici

«Vogliamo cambiare il futuro delle nostre città». Esordisce così Saverio Gileno, segretario regionale dei Giovani democratici, a margine della presentazione dei candidati ai consigli comunali di Pescara, Montesilvano e Città Sant’Angelo, in vista delle elezioni amministrative dell’8 e del 9 giugno. Nel corso dell’incontro con la stampa, avvenuto nella giornata di sabato 18 maggio, sul lungomare, davanti al gazebo itinerante posto accanto alla nave di Cascella, i Giovani Democratici hanno spiegato le ragioni alla base di una candidatura, «che non è prettamente generazionale», precisano.

«Sono candidature per cambiare le nostre città, perché noi pensiamo che ci sia bisogno di idee nuove, di immaginare il futuro», spiega Gileno. «Il futuro lo immaginiamo con delle città in cui non ci sia più il bisogno di dover andare via, in cui si investa sul lavoro sicuro e di qualità, in cui ci sia sicurezza per le ragazze e per le donne, in cui il trasporto pubblico sia più efficiente e in cui la cultura e il turismo non siano solo eventi spot, ma il frutto di un lavoro duraturo e di valorizzazione delle realtà locali».

I candidati sono: Claudio Mastrangelo e Silvia Sbaraglia (Pescara), Walter Verrigni (Montesilvano), Paolo Pratense e Marcello Secone (Città S. Angelo), Francesco Cerasa (Rosciano).

I Giovani Democratici stanno, inoltre, promuovendo la raccolta delle firme per la proposta di legge sul salario minimo, oltre a sostenere la candidatura al Parlamento europeo dell’abruzzese Manola Di Pasquale. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il consigliere regionale Antonio Blasioli e i candidati sindaci del centrosinistra Carlo Costantini (Pescara) e Ugo Di Silvestre (Città Sant'Angelo).

