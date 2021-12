VIDEO | Il campione olimpico di pugliato Cammarelle incontra gli studenti dell'Aterno Manthonè: "Bisogna investire sui giovani"

Non capita tutti i giorni d’incontrare un campione olimpico di quelli veri e veraci. A maggior ragione se la disciplina è quella del pugilato, scuola di vita innanzitutto. Poi tutto il resto. Roberto Cammarelle a Pescara all’istituto tecnico sportivo Aterno-Manthone’ per incontrare gli studenti che sognano un futuro nello sport.

Medaglia d’oro a Pechino 2008, bronzo ad Atene 2004 e argento a Londra 2012, ambassador della federazione pugilistica, Cammarelle non si è sottratto alle domande mostrando anche il suo eccezionale lato umano.

Il tutto, nell’ambito del progetto scolastico “Boxando s’impara”, a carattere nazionale, accreditato formalmente al Miur, ideato e promosso dalla Federazione Pugilistica Italiana in collaborazione con i Comitati Regionali Fpi.

Nell'intervista Cammarelle - che è stato premiato dal sindaco Carlo Masci - ha ringraziato il promotore del progetto scolastico Simone Di Marco, anche lui ex pugile e tecnico di boxe.

