VIDEO | Presentati i bus elettrici per la tratta Pescara-Montesilvano

I 5 nuovi autobus elettrici saranno utilizzati principalmente lungo la strada parco ma non solo: entreranno in servizio nel mese di gennaio

Sono stati presentati davanti ai silos della vecchia stazione centrale di Pescara, i 5 nuovi bus elettrici per il trasporto pubblico destinati a entrare in esercizio sulla strada-parco, e non solo.

Erano presenti i sindaci di Pescara e Montesilvano, Carlo Masci e Ottavio De Martinis, il vicesindaco di Pescara Giovanni Santilli, l’assessore ai trasporti del Comune di Pescara Luigi Albore Mascia, il presidente dell’azienda "Tua" Gianfranco Giuliante e il dirigente tecnico della "Tua", l'ingegner Michele Valentini, che ci ha parlato di questioni prettamente tecniche riguardanti questi bus.

È stato effettuato anche un primo tragitto di prova, dall'area antistante la stazione di Pescara alla zona del pala-congressi di Montesilvano.

