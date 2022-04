VIDEO | Il consigliere regionale Blasioli del Pd sullo spopolamento dell'area Vestina: "Responsabilità del centrodestra"

La base di partenza è la notizia relativa allo spopolamento di Penne che ha perso 1.060 residenti in dieci anni.

Parte da questo dato l'analisi che fa Antonio Blasioli, consigliere regionale del Pd, per denunciare come, secondo lui, alcune scelte sbagliate prese dal governo regionale e da quello provinciale, entrambi di centrodestra, abbiamo contribuito a questo calo demografico non solo nel capoluogo vestino.

Scelte poltiche ritenute «ferali» anche per i comuni di Pianella, Loreto Aprutino, Picciano, Farindola, Montebello di Bertona e Civitella Casanova.

L'elenco comprende i ritardi per i lavori nell'isituto tecnico commerciale Marconi di Penne che non ha più sede nel palazzo De Sterlich dal gennaio 2017 a seguito del terremoto; il collegamento stradale Loreto-Penne per il quale «non si hanno traccia dei fondi lasciati per i lavori, sul progetto», dice Blasioli, «regna una confusione totale e sottolineiamo l'assenza di risorse». Poi il Cura Abruzzo a vantaggio delle micro imprese, anche agricole, delle zone rosse volute dal presidente Marsilio, nelle quali sono ricompresi i comuni di Montebello di Bertona, Farindola, Penne, Picciano, Civitella Casanova ed Elice: «Aspettiamo da 655 giorni ma di questo fondo i Comuni non hanno ricevuto nulla». Uno dei problemi è anche l'ospedale San Massimo di Penne che «continua a essere privato di servizi e personale ma ora anche dei fondi per la ristrutturazione».

