VIDEO | Monopattini e e-bike, bilancio "sorprendente": in pochi mesi fatto per sei volte il giro della Terra

Da giugno ad oggi i pescaresi, ma anche i turisti hanno percorso oltre 300 mila chilometri a bordo di monopattini e e-bike della Bit-Mobility risparmiando più di 64 tonnellate di Co2: l'equivalente di sei volte il giro della Terra per una distanza a due terzi di quella che ci separa dalla Luna e una quantità parificabile alla piantumazione di 2.586 alberi.

Sono i numeri dei servizi di mobilità sostenibile registrati dalla stessa società e illustrati dall'assessore comunale Luigi Albore Mascia che parla di un “bilancio sorprendente in senso positivo” ricordando che il collegamento riguarda anche le città di Montesilvano e Francavilla al Mare. Numeri che, ne è certo, l'anno prossimo saranno ancora di più anche perché il parco mezzi potrebbe aumentare in termini numerici, come conferma la stessa società. Scelte che vanno nella direzione, sottolinea Mascia, della città metropolitana, cioè la Nuova Pescara “dove c'è una nuova cultura che abbiamo introdotto tre anni fa e che oggi sta dando frutti incredibili. Una nuova cultura dello spostamento alternativo all'automobile”. L'assessore si dice soddisfatto anche dei numeri riguardanti la riduzione di emissioni e sulla possibilità di avere davvero più e-bike e monopattini la prossima primavera afferma: “per contratto abbiamo stabilito dei numeri, ma credo che azienda stessa incrementerà il numero dei mezzi anche in vista della bella stagione e inevitabilmente nel periodo invernale ci può essere decremento, ma credo che anche da numero abbonati il dato di utilizzo è strutturale e quindi si prosegue in questa direzione. Il prossimo anno commenteremo dati ancor più sorprendenti”, chiosa.

Gli abbonamenti sono stati 1.700, spiega Michele Francione, responsabile dello sviluppo operativo di Bit-Mobility, pari al 55 per cento delle corse effettuate. A fare i numeri maggiori i monopattini. Dal 30 giungo i 400 presenti in città sono stati utilizzati complessivamente da 19.960 utenti percorrendo in totale 236 mila 5550 chilometri e portando ad un risparmio di 44 mila 957 chilogrammi di Co2. Il tempo medio del noleggio è stato di 14 minuti. Le e-bike sono entrate in servizio il 22 giugno. Le 250 biciclette attualmente presenti sul territorio hanno percorso complessivamente 103 mila 589 chilometri con un tempo medio di noleggio di 14 minuti e un risparmio di Co2 di 19mila 682 chilogrammi.

Copyright 2022 Citynews