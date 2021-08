VIDEO | Basket: Giampaolo Ricci, dall'Abruzzo ai Giochi olimpici di Tokyo

Atleta della nazionale di basket, reduce dai Giochi olimpici di Tokyo. In questo 2021 ha anche vinto lo scudetto (da capitano) con la Virtus Bologna e di recente ha annunciato il suo passaggio al team milanese di Giorgio Armani.

Insomma, l'abruzzesissimo Giampaolo Ricci ha vissuto una stagione eccezionale, che non dimenticherà facilmente. Ce la racconta proprio lui, nel corso di questa sintesi dell'intervista rilasciata a Paolo Sinibaldi - LaTvlab durante la trasmissione "Acapulco on the beach".

