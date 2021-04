VIDEO | Fermento tra i bar per la riapertura del 26 aprile

I bar cominciano a muoversi nella riorganizzazione delle proprie attività in vista dell'imminente riapertura, fissata per lunedì 26 aprile.

Certo, permane ancora un po' di scetticismo sul futuro, ma prevale la voglia di fare e di tornare a lavorare, anche se non a pieno regime, sperando che la situazione climatica sia ottimale e dia una mano, dal momento che in questa prima fase si potrà lavorare ai tavoli solo all'aperto.

Da troppo tempo, infatti, la categoria dei bar è considerata una di quelle che hanno subito i maggiori danni dallo stop per la pandemia.

La domanda, tra le altre, è: come riuscire a gestire l'entusiasmo dei clienti e evitare assembramenti? E poi? Quale futuro? Insomma, c'è molta attesa per questa svolta di lunedì prossimo e lo si è capito girando per i locali pescaresi che cercano di farsi trovare pronti all'appuntamento.

