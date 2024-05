VIDEO | Il Sindaco Masci riporta a casa la bandiera blu 2024. "Aumentate del 48% le presenze turistiche sul territorio"

Il sindaco Carlo Masci, dopo la cerimonia a Roma, ha riportato a casa la bandiera blu 2024. Per il quarto anno consecutivo la città di Pescara ottiene questo riconoscimento dalla Fee (Foundation for Environmental Education), considerata dall’Unesco come leader mondiale nel campo dell’educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile.

Nella mattinata del 15 maggio, al Lido Beach, il primo cittadino ha indossato anche la maglietta della bandiera blu. Accanto al sindaco c'era Riccardo Padovano, presidente Confcommercio Pescara. Per l'occasione è stato affrontato anche il tema relativo al turismo, che negli ultimi anni ha registrato numeri importanti.

«Un obiettivo considerato impossibile fino al 2019 quello della bandiera blu, ma che siamo riusciti a raggiungere per ben quattro anni», ribadisce Masci. «E’ il frutto di un lavoro costante, che si basa su 32 parametri ambientali, che vanno dalle piste ciclabili (45 chilometri finora), alla raccolta differenziata, arrivata al 51 per cento nell’aprile 2024, ai corsi di Eco School che coinvolgono i ragazzi, fino alla messa a dimora di nuove piante. C’è dunque un percorso articolato che inquadra Pescara come città sostenibile».

Di qui anche i numeri sul turismo, «cresciuti negli ultimi anni», secondo quanto riferito dal sindaco. Nel 2023 vi sono state 402mila presenze in città, con un aumento del 48 per cento rispetto al 2019, quando il numero è stato di 271mila, in base ai dati forniti dal primo cittadino e dal presidente Padovano. Gli stranieri presenti in città sono stati 123mila, quindi il 70 per cento in più rispetto al 2019, quando il dato si è fermato 72mila.

«Altra priorità è rappresentata dalla valorizzazione del fiume», ricorda Masci, citando i progetti in corso sul giardino fluviale, la passeggiata che dalla Madonnina arriverà fino alla diga foranea e la realizzazione della vasca di prima pioggia.

«Due anni fa abbiamo eliminato 700 tonnellate di tronchi che impedivano la navigazione. Adesso continueremo con gli interventi di risanamento e di miglioramento delle sponde, anche perché siamo capofila del Contratto di fiume», aggiunge il sindaco.

A breve dovrebbe partire il dragaggio nella parte della banchina nord, così come richiesto dalla marineria pescarese.

