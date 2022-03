VIDEO | I bambini della scuola dell'Infanzia di via Cavour donano i loro giocattoli ai coetanei ucraini

L'iniziativa dei piccoli alunni di 5 anni è stata sostenuta dal garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza, Maria Concetta Falivene, e dal capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, Guerino Testa

«Regalare i miei giocattoli è stato un gesto d'amore».

Così uno degli alunni della scuola dell'Infanzia di via Cavour (istituto comprensivo Pescara 5) nello spiegare alla garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Abruzzo, Maria Concetta Falivene, e al consigliere Guerino Testa, capogruppo di Fratelli d'Italia, come i bambini siano arrivati a questa iniziativa di solidarietà e vicinanza verso i loro coetanei dell'Ucraina in fuga dalla guerra.

Una delle insegnanti invece fa raccontare a un altro bambino come siano arrivati a questa raccolta di giocattoli.

Il tutto è nato dopo una discussione nel giardino della scuola che ha portato a riflettere su come il litigare non fosse opportuno pensando alla fortuna che si aveva rispetto a quanto invece stanno subendo i piccoli ucraini. Così ognuno dei bambini ha deciso di cedere il proprio giocattolo, alcuni hanno scelto proprio il loro preferito. È stato preparato anche un pacco e un messaggio rivolto ai coetanei. Un'iniziativa, molto apprezzata dalla Falivene, che porta a riflettere sul fatto che per i bambini la guerra è forse la cosa più lontana dal loro mondo. A occuparsi adesso della consegna sarà il consigliere regionale Testa tramite la struttura del consiglio regionale e la garante dell'Infanzia.

