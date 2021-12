VIDEO | Successo per la prima edizione del "Babbo Natale in moto"

Si è svolta domenica 19 dicembre la prima edizione del "Babbo Natale in moto", a cura del Moto club Polizia di Stato - delegazione Pescara. Una carovana di biker, vestiti da Babbo Natale a bordo delle loro “renne motorizzate”, si è ritrovata in piazza della Repubblica e in parata ha invaso le vie cittadine. Tra rombi, clacson e musiche natalizie, hanno rallegrato e riscaldato una fredda mattinata di dicembre, raggiungendo il presidio sanitario "Santo Spirito", dove con trepidante emozione li attendevano i bambini del reparto pediatrico e i ragazzi dell’Associazione Genitori Bambini Emopatici di Pescara, a cui sono stati donati regali e dolciumi tipici del Natale.

“La partecipazione di soci e amici è stata numerosa, questa è una occasione per regalare un sorriso ai bimbi, che fin da piccoli si trovano ad affrontare già grandi battaglie”, riferisce il capo delegazione Loris Chiavaroli, Agente Scelto della Polizia di Stato. “Il Moto Club Polizia di Stato – Pescara accomuna la passione per la moto alla solidarietà nei confronti di chi nella vita è meno fortunato. Oggi vedere i bambini sorridenti ed entusiasti è stata una grande emozione, il nostro augurio è che la loro permanenza all’interno degli ospedali sia più breve possibile e che possano tornare a godersi la vita nel pieno della loro innocenza. I nostri eventi hanno lo scopo di far vivere una giornata di piena spensieratezza a tutti i partecipanti, che allo stesso tempo collaborano alla raccolta fondi, che andrà devoluta al Piano di assistenza continuativa Marco Valerio della Polizia di Stato, un fondo di assistenza nei confronti dei figli di colleghi, affetti da patologie ad andamento cronico fino al diciottesimo anno di età”.

Nel corso del 2021, la delegazione Pescara ha svolto numerosi eventi mototuristici e solidali, dove sono state coinvolte anche altre Associazioni di volontariato, che grazie alla collaborazione di soci e amici del moto club, è riuscita a donare una somma in denaro di 1.300 euro unitamente a beni materiali di prima necessità. La delegazione di Pescara, istituita a fine 2020 nonostante la pandemia in corso, ha ricevuto numerosissime adesioni dagli appartenenti e non della Polizia di Stato, che condividono gli stessi valori etici e morali. “Questo ci rende particolarmente orgogliosi, rafforzando sempre di più la voglia a dedicarsi agli altri e di esserci sempre, pronti e carichi ad affrontare un 2022 già colmo di eventi”, conclude Chiavaroli.