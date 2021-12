VIDEO | Babbo Natale regala sorrisi e doni ai bambini di Montesilvano nella casa in via Trentino

Babbo Natale in diverse zone di Montesilvano. La tradizione continua e,anzi, aumenta di anno in anno nonostante le difficoltà oggettive legate al Covid. Nei giorni scorsi abbiamo testimoniato la casa di via Leopardi, che è la più "storica" nella città adriatica, oggi invece siamo andati in via Trentino. Qui la casa natalizia è al quarto anno, ma negli altri anni si era dedicata soprattutto alle luminarie.

Quest'anno, invece, ecco la presenza rassicurante di Babbo Natale. I bambini sono letteralmente impazziti per lui, come è giusto che sia specie oggi che hanno un estremo bisogno di vivere una vita normale oltre le difficoltà. Questi eventi regalano senza dubbio un momento di felicità e spensieratezza. Da apprezzare anche un bellissimo presepe, interamente creato a mano.

Copyright 2021 Citynews