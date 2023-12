VIDEO | Babbo Natale in elicottero, torna il tradizionale appuntamento della guardia di finanza con i bambini

Come da tradizione, nonostante il maltempo e il freddo, il Babbo Natale della guardia di finanza di Pescara è arrivato in elicottero per la gioia di centinaia di bambini nel pomeriggio del 15 dicembre. L'atterraggio di Santa Claus, ospitato a bordo dell'elicottero delle fiamme gialle del Reparto Operativo Aeronavale guidato dal tenente colonnello Salvatore Vaporieri, è avvenuto alle 17 circa davanti all'hangar della guardia di finanza nella zona dell'aeroporto dove era presente anche il comandante provinciale colonnello Antonio Caputo, gli ufficiali e i finanzieri in servizio a Pescara con le rispettive famiglie.

Subito dopo l'evento si e spostato all'interno dell'hangar dove è stato allestito un vero e proprio villaggio per bambini dedicato al Natale, con la casa di Babbo Natale ricca di doni per tutti i bambini presenti. Non solo figli dei finanzieri, ma anche tanti bambini della città oltre alle associazioni del territorio che hanno accompagnato bimbi provenienti dalle periferie come Rancitelli e per i bambini del reparto di ematologia con l'associazione Agbe. Un momento di svago e divertimento, con musica, balli e giochi per regalare ai più piccoli un'atmosfera natalizia diversa ed emozionante, anche grazie alla presenza delle unità cinofile e dei rappresentanti di tutti i reparti operativi che ogni giorno garantiscono non solo sicurezza e legalità ma anche assistenza a tutti i cittadini in caso di bisogno. Presente anche il sindaco Masci:

"Il Natale è un magico momento per tutti. Ognuno vive questa splendida festività secondo le proprie tradizioni. I bambini di Pescara oggi hanno visto arrivare Babbo Natale con l’elicottero della Guardia di Finanza. Un bellissimo momento di gioia e di sorrisi. "

“Sono molto contento dell’atmosfera natalizia che oggi abbiamo vissuto nel nostro hangar in aeroporto. È sempre una gioia vedere i più piccoli giocare, stupirsi per l’arrivo di Babbo Natale ed emozionarsi per i doni ricevuti. Una bella tradizione che si rinnova di anno in anno” ha dichiarato il comandante Vaporieri.

