VIDEO | Babbi Natale in discesa acrobatica sulla facciata del municipio per la gioia dei bambini

Spettacolare discesa dei Babbi Natale dalla facciata del palazzo di città in piazza Italia nell'ambito dell'evento "Calata di Natale" voluto dall'assessore Alfredo Cremonese. Nel tardo pomeriggio di oggi, 22 dicembre, gli operatori della "Edilizia Acrobatica" hanno deliziato con il suggestivo spettacolo tutti i presenti che li hanno accolti, dopo la discesa lungo una delle facciate del palazzo comunale, con un grande applauso. L'evento, ci ha spiegato l'assessore, si colloca nell'ambito del cartellone eventi preparato per il periodo natalizio. Oltre agli acrobati vestiti da Santa Claus, in piazza erano presenti anche elfi e gnomi. La prossima estate, ha aggiunto Cremonese, proprio gli operatori di "Edilizia Acrobatica" si sono offerti di pulire i vetri della torre civica gratuitamente.

(video di Alfredo Cremonese)

