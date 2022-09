VIDEO | Autocisterna ribaltata, le immagini delle operazioni di svuotamento

L'incidente stradale si è verificato ieri, in via Fonte Canale a Città Sant'Angelo, interessando un mezzo per il trasporto di gas propano liquido (gpl)

Come mostra questo video, diffuso dai vigili del fuoco di Pescara, sono proseguite per tutta la scorsa notte e anche nella giornata odierna le operazioni di svuotamento dell'autocisterna che ieri mattina, intorno alle ore 12.15, è finita fuori strada, ribaltandosi, mentre stava percorrendo via Fonte Canale nel comune di Città Sant'Angelo.

Già da ieri sera, sotto la direzione del nucleo regionale Nbcr del comando dei vigili del fuoco de L'Aquila e con l'assistenza del personale del comando di Pescara, hanno avuto inizio le operazioni di travaso del gas in un'altra autocisterna inviata dalla ditta proprietaria del mezzo incidentato. Operazioni che sono, al momento, ancora in corso e che termineranno in serata, mentre è stato rinviato a domani mattina il recupero della cisterna.