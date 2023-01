VIDEO | Macchina va contromano lungo viale Marconi e taglia la strada a un'altra auto

Un nostro lettore ci ha inviato una lamentela, denunciando come non vengano assolutamente rispettati i segnali stradali posti all'incrocio tra via Masci, viale Marconi e via Italica

"In questo video è possibile scorgere una macchina che, invece di andare a fare la rotatoria per tornare in direzione stadio, preferisce tagliare la corsia, creando gravissimi pericoli per pedoni, ciclisti e altri veicoli. E tutto questo nonostante la presenza di un cordolo spartitraffico".

Nello specifico, la vettura incrocia frontalmente un motorino che, per fortuna, riesce a schivarla, e poco dopo costringe un'altra macchina a fermarsi per evitare l'impatto, visto che quasi le taglia la strada. "Viale Marconi è sempre più invivibile e pericolosa", conclude sconsolato l'autore della segnalazione.