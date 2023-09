VIDEO | Multe per oltre 11 milioni nel 2022, il centrosinistra: "I semafori con le videocamere servivano a fare cassa, è la conferma"

Dai 6 milioni di multe per infrazioni al codice della strada del 2019 agli oltre 11 milioni di sanzioni elevate nel 2022 con il dato del 2023 non ancora disponibile: uno scarto di 5 milioni di euro che per il centrosinistra è la prova nero su bianco di come il posizionamento dei semafori con le videocamere sia stato un modo per l'amministrazione Masci di fare cassa sui cittadini. A confermarlo non solo il fatto che siano le infrazioni alla segnaletica orizzontale quelle che hanno portato al maggior numero di sanzioni, ma soprattutto l'averli installati in incroci totalmente diversi da quelli indicati nel Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile) approvato dall'amministrazione stessa.

A denunciarlo numeri alla mano, sono i consiglieri comunali del Partito democratico e delle liste civiche Sclocco sindaco e Città aperta e i consiglieri regionali del Pd con Antonio Blasioli ancora una volta in prima linea sul tema.

A parlare è il consigliere comunale Marco Presutti (Pd) che sottolinea come quello del 2022 sia un dato storicizzato, ma che c'è attesa per i numeri del 2023. L'aumento di 5 milioni di euro conferma però già, sottolinea, la denuncia fatta già quando i cosiddetti semafori intelligenti sono stati installati e in particolare alla polemica sollevata quando ad essere attivati sono stati quelli degli incroci tra viale d'Annunzio e via Conte di Ruvo, piazza Italia e corso Vittorio Emanuele II e piazza Le Laudi e viale Primo Vere.

Un dato per il 2023 però c'è ed è quello della tipologia delle sanzioni elevate: ben 33mila 375 quelle elevate per aver “calpestato” la segnaletica orizzontale a fronte delle 8.509 per la stessa infrazione del 2021 e le 12mila 462 del 2022. Un dato che è quasi il doppio nel 2023 (alla data attuale), rispetto alle multe fatte per il passaggio con il rosso che ha visto 17mila 175 sanzioni fatte.

Cinque milioni di euro in più di multe nel complesso, ribadisce Presutti che confermerebbe le reali intenzioni dietro le installazioni così come il fatto “che sono stati posizionati dove non ci sono gli incroci più pericolosi come dice il Pums approvato, ma dove c'è più flusso veicolare anche se non ci sono incidenti: tutto questo evidentemente per fare cassa”.

Questi, sottolinea l'opposizione, gli incroci indicati come i più pericolosi dal Piano urbano della mobilità sostenibile: via Muzii e via Regina Elena, via Di Campli e via Fonte Romana, via Pian delle mele e via Fonte Romana, piazza Primo Maggio, piazza della Marina e via Di Vestea, via Tiburtina e via Salara Vecchia, viale Marconi e via Conte Di Ruvo, strada Colle di Mezzo e strada Pandolfi, via Da Vinci e via Raffaello, via del Santuario e via valle Di Rose e via Salara Vecchia e la strada comunale Piana.

Questi invece gli incroci dove sono stati installati i semafori con le telecamere: via Tiburtina e via Stradonetto, via Tirino e strada Colle Renazzo, via Ferrari e via Michelangelo, piazza Italia e corso Vittorio Emanuele II, viale d'Annunzio e via Conte di Ruvo e piazza Le Laudi e viale Primo Vere.

Altro elemento che per il centrosinistra dimostra come sia stato un modo di fare cassa installare lì i semafori “intelligenti”, ribadisce Presutti, è il fatto che “gran parte delle sanzioni, parliamo di un dato superiore al 60 per cento, non è legata al mancato rispetto del rosso, ma alla difformità rispetto alla segnaletica orizzontale e cioè multe fatte a chi si ferma 30-40 centimetri al di là di quanto sarebbe previsto. Nulla di particolarmente rilevante che comporta però sanzioni particolarmente gravose che tanti cittadini stanno sperimentando”. Al quadro si aggiunge, incalza, “il mancato impegno di installare i countdown come previsto dalla norma nazionale: il problema non è migliorare la sicurezza stradale, ma fare cassa: questo è quello che ha prodotto questa amministrazione”, dice ancora.

Un tema e un problema quello dei semafori con le videocamere sollevato nuovamente anche dai sindacati in merito alle difficoltà che hanno gli autobus che, nel caso specifico, non riuscirebbero a superare gli incroci in sicurezza per la troppo breve durata dell'arancione: 4 secondi. “Fin dall'inizio avevamo segnalato anche questo problema per i mezzi pesanti e anche in questo caso – chiosa Presutti - non c'è stato ascolto”.

Nessuna richiesta dalle opposizioni a questo punto dato che interventi, sottolineano i consiglieri, sono stati già chiesto. “Quello che ci aspettiamo – conclude il consigliere comunale del Pd – è che anche nel 2023 si confermi questo dato”.

