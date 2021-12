Un video della questura per augurare un buon Natale a tutti i cittadini pescaresi [VIDEO]

Anche la questura di Pescara ha voluto utilizzare i social per augurare un buon Natale a tutti i cittadini pescaresi. Sulla pagina Facebook ufficiale, infatti, è stato postato un video girato in città con il quale tutto l'organico della polizia di Stato in servizio nella nostra provincia ha voluto fare gli auguri in occasione delle festività natalizie. Le immagini del filmato sono state girate all'interno della sede della questura in via Pesaro ma anche fra le vie della città dove ogni giorno, anche a Natale e durante le feste, gli agenti pattugliano il territorio costantemente per garantire sicurezza e il rispetto delle regole soprattutto in questo periodo difficile legato alla recrudescenza della pandemia da Covid.