Gli auguri di Marsilio agli abruzzesi: "La battaglia con il Covid non è finita, ma insieme presto vinceremo" [VIDEO]

Un augurio di cuore, non di circostanza, a tutti gli abruzzesi affinchè possano trascorrere le festività natalizie in serenità, in modo certamente diverso rispetto al passato, ma con la speranza e lo sguardo verso un 2021 nel quale, presto, insieme sconfiggeremo il Coronavirus. Il presidente della Regione Marsilio ha voluto pubblicare un video con gli auguri a tutti gli abruzzesi in vista del Natale e dell'arrivo del nuovo anno.

Il governatore ha sottolineato come il 2020 sia stato un anno difficile e drammatico per tutto, dovendo affrontare una pandemia senza precedenti che non ha risparmiato nessun Paese del mondo e che ancora mostra di poter colpire duramente. La battaglia, aggiunge Marsilio, non è ancora vinta anche se l'arrivo del vaccino lascia intravedere la chiusura, nei prossimi mesi, di un capitolo doloroso. Poi però occorrerà fare ancora sacrifici e lavorare duro per ricostruire tutto il tessuto economico e sociale abruzzese, ma il presidente è certo che gli abruzzesi sapranno ancora una volta rialzare la testa