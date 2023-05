VIDEO | Il direttore della Asl Ciamponi rassicura sugli attacchi hacker, ma l'attenzione è massima

Attenzione massima anche a Pescara dopo il grave attacco hacker subito dalla Asl dell'Aquila a seguito del quale sono stati pubblicati sul dark web oltre centinaia di giga di dati sensibili diffondendo il panico tra gli utenti.

Il direttore generale Vincenzo Ciamponi rassicura i pescaresi, ma sottolinea l'importanza di tenere alta la guardia: “abbiamo uno standard di sicurezza medio-alta, ma come ho già avuto modo di dire hanno come si dice in gergo, bucato anche il Pentagono. Noi siamo attenti - afferma -. Ci siamo incontrati all'interno della Asl e quasi ogni giorno c'è l'incontro con la task force che ha voluto creare il presidente della Regione Marco Marsilio. Ci si incontra e ci si confronta per verificare eventuali livelli di criticità”.

