VIDEO | Associazioni di categoria pronte a ricorrere al Tar contro il piano di risanamento acustico: "Inutile e dannoso"

Se il piano di risanamento acustico sarà definitamente approvato e quindi adottato dal consiglio comunale nella seduta del 13 aprile si potrebbe finire di fronte al Tribunale amministrativo regionale. L'unica strada per evitare l'ennesimo scontro e soprattutto lamentano le associazioni datoriali, “desertificare” la vita notturna della città e non solo, è dunque iniziare a costruire un percorso davvero condiviso dato che ridurre il numero di persone che la città la frequentano non solo non è possibile, ma è dannoso.

Ad essere dannoso sarebbe proprio quel piano “anacronistico” che non solo non sarà in grado di ridurre il rumore antropico, sostengono Confesercenti, Confartigianato, Confcommercio e Cna anche sulla base di uno studio da loro condotto, ma porterà danni all'economia del territorio e anche all'erario comunale. Insomma un disastro per le associazioni di categoria cui si chiede non di mettere le pezze poi, ma di evitarne le conseguenze ora dato che alle porte c'è anche la stagione estiva. Quel piano infatti sottolineano, si dice sia per piazza Muzii, ma in realtà avrà valore su tutto il territorio comunale per cui chiunque potrebbe chiedere di fare le rilevazioni e fermare la vita sociale: il bando per i tecnici per le rilevazioni fatto dal Comune ne sarebbe la prova.

Questo in sintesi quanto sostengono il presidente e il direttore della Confesercenti Pescara Marina Dolci e Gianni Taucci, il direttore della sezione locale della Confartigianato Fabrizio Vianale, il presidente della Confcommercio Riccardo Padovano insieme a Carlo Nicoletti, il coordinatore provinciale della Cna Luciano Di Lorito e Aldo Bertoni presidente Slib (Sindacato italiano locali da ballo) Pescara.

A definirlo “anacronistico” è Vianale che sottolinea come a fronte delle misure che il piano di risanamento acustico prevede tra centraline, personale addetto a controllare il cosiddetto rumore e così via, in altre città si istituiscono deleghe nelle amministrazioni proprio per occuparsi della vita notturna con Taucci che ribadisce che se proprio si doveva fare qualcosa si sarebbe dovuto pensare ad un regolamento acustico “ma con obiettivi ben precisi e cioè trovare soluzioni definitive per ridurre il rumore antropico in alcune zone della città perché si è visto che gli esercenti tutto questo rumore non lo fanno”.

A dirlo non solo le rilevazioni dell'Arta fatte a Pescara Vecchia dove per due settimane è stata in vigore una ordinanza restrittiva fino ad ora non rinnovata, incalza Vianale, ma anche quelle commissionate dagli esercenti stessi per l'incriminata piazza Muzii. Rilevazioni fatte in giorni infrasettimanali di novembre in cui di movida non ce n'era, ma nonostante questo quel limite di 50 decibel sottolinea, è stato comunque superato. La dimostrazione del fatto, prosegue, che quel piano non servirà se non a creare problemi a chi ha le attività allontanando definitivamente chi vuole godere di un momento di convivialità e divertimento.

Una mannaia anche per il turismo afferma Taucci dato che “l'indicazione sul piano è evidente: l'unico modo per ridurre il rumore è quello di ridurre il numero di persone sull'intero territorio e questo vuol dire ridurre anche la presenza di persone che vengono a viverla Pescara prenotando camere d'albergo, ristoranti, tavoli nei locali. Non ci si riflette, ma la riduzione della popolazione notturna vuol dire anche riduzione dell'acquisto perché le vetrine si guardano anche di notte”. Cosa questa sottolineata più volte anche da Dolci.

Per lui la prova che si sta lavorando male su Pescara è anche nel fatto che “le imprese non chiedono più l'occupazione del suolo pubblico perché non conviene e questo la dice lunga anche su quanto produrrà in meno nei parametri economici del bilancio comunale”.

Se per Nicoletti è “impensabile togliere una fetta dell'economia della città”, per Di Lorito l'appello che viene lanciato all'amministrazione e cioè quello di fermare il piano di risanamento acustico è l'ultimo tentativo di aprire un dialogo che dice non c'è mai stato e mettere in piedi un percorso condiviso sulla scia di quanto fatto a Parma già nel 2014. Un documento che andrà certamente adattato alla città, ma che nel titolo dice tutto quel che loro chiedono: “Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani”. Altri esempi sono stati fatti, a cominciare da Genova dove, è stato detto, per la movida si investe con campagne di sensibilizzazione all'uso dell'alcol, ma anche dando incentivi per i famosi infissi che anche gli esercenti pescaresi hanno sempre chiesto sia per i privati che per chi ha le attività. A Prato si starebbero addirittura sperimentando teli fonoassorbenti.

D'altra parte, hanno detto tutti, non si può di certo andare per strada a dire alla gente di abbassare la voce e dunque in ballo c'è, aggiungono, l'idea che si ha della città. Ed è questo che vogliono sapere da chi la amministra dato che dice ancora Di Lorito, il fatto che si cerchino tecnici per la rilevazione acustica tradirebbe l'intenzione di “creare un sistema” di restrizione in zone dove in realtà musica non ce n'è ed è proprio il caso, incalza, di piazza Muzii: “mancano il metodo e il contenuto nell'affrontare il problema. Abbiamo avuto così tanti incontri che mi sembrava di essere tornato sindaco, ma in realtà non siamo mai stati ascoltati”, chiosa.

Per Bertoni il problema va risolto e ora e la base da cui partire è che “non si può più ragionare sui decibel”, ma su regole condivise che permettano la giusta convivenza. Tanti gli investimenti fatti anche dai locali da ballo, sottolinea, che ora temono per la stagione estiva quando la movida si sposterà sulla riviera con il rischio di restare in pista in rigoroso silenzio se davvero il piano di risanamento acustico sarà attuato.

In sintesi quel che si chiede è il buon senso anche nell'ottica della Nuova Pescara. “Noi abbiamo ipotizzato anche un patto convivenza perché tutti ne traggono vantaggio sul modello Parma – conclude Vianale -. Se si vuol trovare soluzione si trova se è diventata prova di forza qualcuno se ne assumerà responsibilità”.

