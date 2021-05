VIDEO | Asi inaugura la nuova sede regionale in centro a Pescara

In occasione del vernissage con il consueto taglio del nastro, tanti appassionati si sono presentati anche per un semplice saluto. Sono molteplici infatti i settori che ricopre questo Ente di promozione, non ultimo quello del turismo sociale

Asi è l'acronimo di Associazioni sportive e sociali italiane. Un Ente di promozione sportiva e non solo tra i più importanti, che ha deciso di aprire la sua sede (regionale e provinciale) in pieno centro a Pescara, in piazza Duca d'Aosta.

In occasione del vernissage con il consueto taglio del nastro, tanti appassionati si sono presentati anche per un semplice saluto. Sono molteplici infatti i settori che ricopre questo ente di promozione, non ultimo quello del turismo sociale che ci viene spiegato nel dettaglio dagli intervistati. Snocciolati anche i numeri principali per quanto riguarda le attività proposte da Asi, che attualmente li posizionano al secondo posto tra gli Eps.

Nutrita anche la rappresentanza politica, in testa il sindaco di Pescara Carlo Masci con l'assessore alla cultura Maria Rita Paoni Saccone, e i consiglieri regionali Vincenzo D'Incecco e Guerino Testa. Questa inaugurazione vuole, nelle intenzioni di Asi, anche avere un significato particolare e di buon auspicio vista l'imminente riapertura degli impianti sportivi al chiuso.

