Infiltrazioni mafiose, il sindaco Masci ringrazia i carabinieri per gli arresti: "Questo aspetta chi pensa di venire per delinquere" [VIDEO]

“Guardiamo queste questioni sotto duplici vesti nel senso che vediamo che intanto le forze dell'ordine in città fanno bene il loro lavoro. C'è una grande concordia tra tutti gli elementi che concorrono a livello istituzionale e non può non che farci piacere questa notizia. Dall'altra parte Pescara è una città che attrae, attrae investimenti e con gli investimenti purtroppo ci sono anche quelli che pensano di fare investimenti sulla delinquenza, ma per quello che ci riguarda noi siamo molto attenti e chiunque viene in città e spesso noi lo diciamo anche con fermezza, sa che non può pensare di commettere crimini senza essere perseguito pesantemente dalle forze dell'ordine e da tutto il sistema di protezione sociale dal crimine”.

Con queste parole il sindaco Carlo Masci commenta l'importante operazione messa a segno dai carabinieri del comando provinciale di Pescara su ordine della direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo che ha portato all'esecuzione di 20 misure cautelari per associazione mafiosa e altri reati quali estorsioni, possesso di armi ed esplosivi, traffico illecito di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, danneggiamento aggravato, occupazioni abusive di immobili, minaccia aggravata e truffa. “Occhi aperti, grande vigilanza e grande attenzione – continua il sindaco -. Sappiamo bene che questa è una città che conosce grande economia, ma deve essere economia positiva e lo diciamo sempre e in ogni situazione. Abbiamo fatto un altro comitato per la sicurezza con il prefetto, il questore e le alte forze ordine: c'è massima attenzione e massimo controllo in città ma d'altronde lo vedete con i tanti atti e le azioni che si compiono per controllare il territorio. Il territorio va controllato e noi chiediamo questo alle forze dell'ordine che reagiscono in maniera puntuale precisa, forte, determinata. Siamo contenti – conclude -. Andiamo avanti con grande speranza per una città che cresce”.

Copyright 2023 Citynews