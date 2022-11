VIDEO | Primi carotaggi nell'area di risulta per realizzare il parcheggio silos, Masci rassicura: il parco sarà il cuore del progetto

Inizia dal lotto sud l'imponente lavoro con cui l'amministrazione intende realizzare il progetto di riqualificazione: "La sede unica della Regione sorgerà in un'area già destinata agli edifici e chi dice che il grande polmone verde non ci sarà dice il falso"

“Oggi sono iniziati i carotaggi per la bonifica dell'area di risulta. Si proseguirà a lotti. Oggi abbiamo iniziato nella zona sud dove realizzeremo il grande parcheggio a silos che sarà un edificio di qualità come tutti quelli che saranno costruiti qui. Poi si passerà al grande parco con la grande piazza per circa 65mila metri quadrati. L'obiettivo finale è il palazzo della Regione con cui viaggiamo all'unisono. L'edificio sarà costruito in uno spazio da sempre destinato ad un edificio pubblico come previsto da tutte le amministrazioni degli ultimi trent'anni che lì prevedevano edifici residenziali e commerciali”.

Così il sindaco Carlo Masci sui primi interventi nell'area di risulta in vista della realizzazione del progetto voluto dall'amministrazione e fortemente contestato soprattutto per la scelta di fare lì la sede unica della Regione e perché a ridursi sarebbe il famoso parco centrale che dovrebbe sorgere. Se sul primo dei due punto il sindaco chiarisce che per la destinazione si era sempre parlato di edifici con la differenza che invece che privati ne sorgerà uno pubblico, sul fronte del parco aggiunge: “sarà un grande polmone verde per la città e chi dice che non si farà per fare il palazzo della Regione dice il falso e voglio dirlo chiaramente”.

Si va dunque avanti con i progetti voluti. Di oggi infatti anche l'annuncio della pubblicazione della determina a contrarre per l'abbattimento del Ferro di Cavallo di via Tavo e del bando per l'affidamento dei lavori che sarà pubblicato mercoledì 30 novembre. Interventi, sia questo che quella dell'area di risulta, che di critiche ne hanno sollevate moltissime. “Le critiche ci sono sempre – conclude Masci – e sono anche legittime. C'è chi pensa che il cambiamento sia negativo. Ci sono delle resistenze, ma noi cerchiamo di guardare avanti e cogliere tutti gli obiettivi che ci siamo proposti”.

Copyright 2022 Citynews