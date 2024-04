VIDEO | L'assessore Mascia sul Piano di eliminazione delle barriere architettoniche: "Un ponte verso la Nuova Pescara"

“Nel Piano di abbattimento delle barriere architettoniche c'è tanta sensibilità da parte dell'amministrazione e finalmente il raggiungimento di un obiettivo perseguito per anni e soprattutto il fatto che da oggi il Comune di Pescara ha uno strumento di pianificazione degli intervenni che verranno fatti nei prossimi per abbatterli. L'altro aspetto significativo è che costituisce un elemento ponte con i piani di integrazione con i Comuni di Spoltore e Montesilvano quando si realizzerà la fusione tra i territori e si creerà un'unica area metropolitana e urbana. L'attenzione l'abbiamo rivolta proprio a questo appuntamento”.

Come fatto in consiglio comunale l'assessore comunale alla Mobilità Luigi Albore Mascia ribadisce la soddisfazione per aver visto approvare il Peba in aula nella seduta di lunedì 22 aprile. Un documento di 287 pagine che servirà, ribadisce, a pianificare gli interventi che si faranno da qui in poi, ma soprattutto un primo vero atto concreto che arriva a quasi quarant'anni dall'approvazione della legge nazionale con cui si chiedeva ai Comuni di dotarsene, era il 1986, e quindici dalla legge regionale del 2008 modificata a gennaio 2024.

Un piano approvato con l'astensione del Partito democratico e del Movimento 5 Stelle con il primo che comunque, ha tenuto a precisare la presidente della commissione Politiche sociali Maria Luigia Montopolino, ha contribuito alla stesura, e il secondo che invece ha espresso molteplici critiche a quel documento lamentando il fatto che non ci fosse nessun dettaglio sugli interventi da fare temendo per questo che non si potrà accedere ai finanziamenti regionali.

Nessun vero ostruzionismo però, tiene a precisare Mascia, sottolineando che comunque il piano strategico messo in campo è propedeutico ad averlo un piano di abbattimento fattivo e in sintonia con i nuovi Comuni. “In aula – spiega - c'è stato un confronto serrato con il documento che è stato anche ulteriormente arricchito di contributi. La critica era sul fatto che non contenesse un'attenta fotografia, nel dettaglio, delle barriere architettoniche in città. In realtà – precisa – non esiste nessun decalogo dei requisiti minimi. La legge rimette ai Comuni la possibilità di declinare nel modo più opportuno il piano e noi con questo abbiamo voluto determinare situazioni tipo per creare un contenitore in evoluzione proprio per dare la possibilità di impegnarsi e iniziare progressivamente, anche attraverso il contributo che arriverò da tecnici e non soltanto, delle barriere da abbattere. Misure che – ribadisce - tra tre anni saranno ulteriormente arricchiti e quindi è giusto creare uno strumento aperto agli altri duce Comuni”.

Un impegno concreto e una priorità nell'agenda di governo di chi, passata la tornata elettorale dell'8 e il 9 giugno, siederà sugli scranni di Palazzo di Città. Un impegno concretizzatosi, come già riferito da IlPescara e ribadito da Mascia, dalla mozione portata in aula dal centrosinistra e approvata all'unanimità con cui si è impegnata la prossima consiliatura, ma in generale le prossime amministrazioni sottolinea l'assessore comunale, “affinché ogni anno ci siano stanziamenti di bilancio volti all'abbattimento tenendo conto che quando parliamo di barriere parliamo di quelle che appartengono all'arredo urbano, ma anche di quelle presenti negli edifici pubblici, nei luoghi di culto e nei luoghi comunque fruiti dalla comunità. L'impegno economico è serrato – conclude Mascia - e si andrà verso la direzione di operare su opere risalenti ormai a un tempo datato visto che negli ultimi anni nell'eseguire le opere dei lavori pubblici dovendo rispondere a norme cogenti si ha grande attenzione a far sì che fortunatamente barriere architettoniche non ve ne siano”, conclude rispondendo così anche a chi in aula ha lamentato che i lavori fatti in città non avrebbero tenuto conto di questa prescrizione.

