VIDEO | Appaltati i lavori per la realizzazione della nuova "passeggiata" del molo nord: il cantiere aprirà nel 2024

Si tratta del secondo lotto dei lavori previsti per dare un nuovo al porto di Pescara. L'ultimo tassello saranno la deviazione dell'asse fluviale, la realizzazione del molo sud e la fine dell'incubo insabbiamento per i pescherecci che avranno anche una nuova area d'attracco

Appaltati i lavori per la realizzazione del nuovo molo nord del porto di Pescara. I cantieri dovrebbero partire nell'estate 2024 e una volta ultimati consentiranno di godere di una nuova passeggiata lungo gli argini del fiume. Un intervento teso a delineare i successivi interventi che, tra le altre cose, dovranno mettere la parola fine al problema dragaggio e insabbiamento del porto canale. Una risposta che per gli armatori diventerà quindi definitiva una volta appaltati e completati anche i lavori del terzo lotto: quelli che consentiranno la deviazione dell'asse fluviale con anche la realizzazione del molo sud e per i quali si attende la progettazione dell'Autorità di sistema portuale.

Ad aggiudicarseli i lavori del secondo lotto per un totale di 12 milioni 775mila 549,81 euro d investimento (lavori che prevedono anche la rimozione dei rifiuti delle aree dove sarà realizzata la scogliera di raccordo con la diga foranea) è stata la rete di imprese composta dalla Sales spa di Roma, la Inmare srl di Termoli e Costruzioni Mentucci di Senigallia.

“Si tratta di una giornata attesa” dichiara Giuseppe Savini, presidente dell'Arap (Agenzia regionale attività produttive Abruzzo), soggetto attuatore dell'intervento. Il progetto al momento, spiega, è oggetto della procedura Via (Valutazione impatto ambientale) da parte del ministero. L'occasione per lui per sottolineare che nel frattempo e cioè entro il 2023 saranno completati i lavori che interessano il pannello di foce (primo lotto) e con ben due anni di anticipo.

“È un altro passo avanti importante per potenziare il sistema portuale abruzzese – sottolinea il presidente della Regione Marco Marsilio -. Sulla traccia della scogliera soffolta che disegna il profilo del nuovo molo nord sarà costruito il molo pedonabile con una passeggiata che arriva alla diga foranea. Oltre ci sarà il pennello di foce. Intanto – spiega - attendiamo che l'Autorità del sistema portuale termini la progettazione per mettere a terra il finanziamento ottenuto per fare anche il molo a sud e deviare il porto canale”. Interventi questi che come detti saranno l'atto conclusivo per la realizzazione del nuovo porto e che “significano non solo potenziare il porto e trasferire la darsena commerciale in cui i pescherecci non staranno più perché avranno il loro attracco nel molo sud – aggiunge Marsilio -, ma non si avrà neanche più il problema dell'insabbiamento del porto canale”, ribadisce sottolineando che proprio la diga foranea rappresenta il problema principale. “Un passo importante conclude – che fa il paio con il lavoro che si sta facendo a Ortona e Vasto”.

Con i lavori appaltati, dichiara il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri “dovremmo garantire il fondo necessario alle imbarcazioni per andare verso il largo con forza. Lo dico perché quello che è accaduto in Emilia Romagna ci deve far capire l'importanza di fare interventi come questi in una realtà come Pescara dove il fiume attraversa la città”. Per lui una risposta importante che si attendeva da decenni e che oltre a garantire le piana operatività del porto, garantiranno dunque anche la sicurezza di chi al porto ci lavora e di tutta la cittadinanza.

Guarda avanti il sindaco Carlo Masci per il quale i lavori del secondo lotto sono l'inizio della fine di un incubo: quello della diga foranea che dal 1995, afferma, “ha rappresentato un vero detrattore ambientale. La terrazza sul mare a 500 metri da Pescara sta diventando realtà. I trabocchi che ci son saranno spostati e stimo chiedendo di avere in concessione – annuncia – anche la parte che guarda il mare del molo nord per mettercene altri e farne un punto di attrazione. Con il completamento di tutti i lavori del porto – conclude – potremmo finalmente tornare ad ospitare le imbarcazioni per i collegamenti con la Croazia. Questo è un giorno di festa”.

