Aperto il centro vaccinale al Palafiere in via Tirino, Masci: "Fino a 2 mila vaccinazioni al giorno" [VIDEO]

Tutto pronto per il centro vaccinazioni di massa allestito all'interno del polo Pescara Fiere di via Tirino. Si tratta della stessa struttura che in questi mesi è stata utilizzata per lo screening di massa e dove sono stati eseguiti circa 60mila test rapidi.

Se ne è parlato stamattina in un incontro con la stampa al quale hanno partecipato il sindaco Carlo Masci, i dirigenti della Asl, l’assessore alla protezione civile Eugenio Seccia e i rappresentanti delle associazioni di volontariato. Il Palafiere è stato messo a disposizione dall'imprenditore Danelli con 12 linee di vaccinazione e percorsi guidati e univoci. Ogni utente rimarrà all'interno della struttura complessivamente fra i 30 e 40 minuti, con 60 operatori impegnati fra volontari delle associazioni, protezione civile, polizia municipale e personale sanitario Asl.

Il sindaco ha parlato di un vero e proprio miracolo per la velocità di allestimento del centro vaccinale nel Palafiere, in soli tre giorni, sottolineando come il potenziale della struttura e della macchina organizzativa messa in piedi a pieno regime può portare a 1800/2000 somministrazioni giornaliere, ovviamente compatibilmente con le dosi a disposizione e con il personale Asl presente. Masci ha ribadito l'obiettivo di vaccinare tutti i pescaresi entro l'estate. Il PalaBecci che ha ospitato la prima fase della vaccinazione sarà ancora attivo nel pomeriggio di oggi 27 marzo fino a giovedì primo aprile, successivamente tutte le somministrazioni avverranno al Palafiere.