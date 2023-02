VIDEO | Aperta la rotatoria di viale Marconi, passano i primi autobus: ecco com'è andata

Ci vorrà un po' per abituarsi e il fatto che alcuni automobilisti siano passati con il rosso ed altri si siano fermati solo all'ultimo momento finendo sulle strisce pedonali lo dimostra. Certo è che la prima rotatoria di viale Marconi, quella all'incrocio con via Conte di Ruvo è stata aperta e i primi autobus l'hanno attraversata.

Qualche difficoltà c'è stata, quelle appunto cui ora si dovrà prestare attenzione per evitare di violare il codice della strada e di ritrovarsi in situazioni spiacevoli. Le spire rilevatrici si attivano e il semaforo quando l'autobus arriva diventa rosso, ma questo passaggio non è immediato. Lo si vede chiaramente dalle immagini che abbiamo girato: per qualche secondo il mezzo deve fermarsi aspettando che l'arancione, nel frattempo diventato fisso per segnalare agli automobilisti che sta transitando il mezzo, diventi rosso. A quel punto le auto devono essere già ferme così che, all'apparire del rosso, l'autobus possa ripartire per proseguire al sua corsa.

Un'attesa che diventa più lunga e cioè di oltre un minuto come si vede chiaramente dalle immagini riprese questa mattina, qualora i pedoni abbiano attivato l'attraversamento pedonale anch'esso ora in funzione: in quel caso il rosso è per tutti i mezzi che attraversano la carreggiata.

Da sottolineare che l'arancione fisso che segnala il passaggio dell'autobus dura circa quattro-cinque secondi, tempo ritenuto sufficiente perché ci si fermi lasciando sgombra la corsia preferenziale. Sufficiente anche alla luce del fatto che viale Marconi, va ricordato, è già da qualche mese una “zona 30” e cioè una strada dove oltre i 30 chilometri orari non si può andare.

Insomma una prima volta che il test lo ha superato, nonostante quelle criticità determinate dalla novità. Alcuni automobilisti in direzione nord-sud infatti, non hanno mancato di attaccarsi ai clacson quando l'auto davanti alla loro, rispettando il rosso, si è fermata. Nell'attesa di vedere attivati anche gli altri semafori che secondo il cronoprogramma dell'amministrazione dovrebbero essere funzionanti entro metà febbraio con la previsione dell'installazione anche di quelli mancanti, è da adesso il caso, arrivando all'incrocio con via Conte di Ruvo, di alzare lo sguardo e controllare il colore del semaforo. Se l'arancione è fisso o sta arrivando l'autobus oppure qualcuno ha attivato l'attraversamento pedonale: ci si deve fermare.

