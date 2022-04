"L'anima grande di Pescara", l'omaggio di Simone Pavone alla nostra città

Il brano descrive i luoghi principali di Pescara e della provincia, con i suoi 46 comuni. Nel ritornello c'è spazio per D'Annunzio in bici sul lungomare o Flaiano che chiacchiera lungo corso Umberto "sorseggiando" un caffè

Simone Pavone realizza un ennesimo esperimento musicale pubblicando un altro brano realizzato in ambito scolastico, più precisamente con gli alunni delle classi terze della Scuola Primaria di Cappelle sul Tavo dell'istituto comprensivo "Rodari" di Montesilvano-Cappelle. Il singolo si presenta come uno strumento didattico a tutti gli effetti, oltre che come un prodotto discografico. Una canzone pop che diventa una sorta di di libro illustrato. "L'anima grande di Pescara" descrive infatti i luoghi principali e simbolici della città di Pescara e della provincia, con i suoi 46 comuni. Nel ritornello c'è spazio per D'Annunzio in bicicletta sul lungomare di Pescara o per Flaiano che chiacchiera lungo corso Umberto "sorseggiando" un caffè.

Tra le altre immagini del testo, un ragazzo che immagina il futuro seduto in piazza Salotto o sui gradini della cattedrale di San Cetteo, passeggia in corso Manthonè, scatta un selfie davanti alla Nave di Cascella e canta in curva nord. La fase compositiva è stata sviluppata in classe, mentre la produzione è stata realizzata con i collaboratori di Pavone del centro studi musicali "L'assolo". Questo pezzo è disponibile su Spotify e su tutte le altre piattaforme streaming, oltre che su YouTube, e verrà utilizzato per eventi a scopo didattico nella provincia.