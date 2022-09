VIDEO | L'energia di Achille Lauro travolge il Festival Dannunziano

Per assistere all'unica data abruzzese del 'Superstar Tour' sono accorse in piazza Salotto oltre 10.000 persone, talmente tante che a un certo punto è stato necessario chiudere i varchi

Grande successo, ieri sera, per il concerto gratuito che Achille Lauro ha tenuto a Pescara nell'ambito del Festival Dannunziano 2022. Per assistere all'unica data abruzzese del 'Superstar Tour' sono accorse in piazza Salotto oltre 10.000 persone, talmente tante che a un certo punto è stato necessario chiudere i varchi. In scaletta tutti i successi dell'artista romano, tra cui "Generazione X", "Rolls Royce" e "Me ne frego". Non è mancato anche "Domenica", brano che Achille Lauro ha portato in gara all'ultimo Festival di Sanremo.

Soddisfatto Alfredo Cremonese, assessore comunale al turismo e ai grandi eventi, che su Facebook ha parlato di "un'estate indimenticabile per la nostra città. Pescara domina per eventi". E il sindaco Carlo Masci ha evidenziato "un oceano di persone entusiaste per Achille Lauro, un altro grande concerto a piazza Salotto nel nome dell'imaginifico d'Annunzio". Il Festival Dannunziano continua questa sera con il live di Maurizio Vandelli, previsto sempre in piazza Salotto, ma gli appuntamenti in programma fino al termine della rassegna sono davvero tanti. La giornata conclusiva si terrà domenica 11 settembre.

(video e foto di Fabio Urbini)